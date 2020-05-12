Милан сделал запрос по звезде Фиорентины

Самый востребованный игрок “Фиорентины” Федерико Кьеза может стать игроком итальянского “Милана”.

По информации итальянской прессы, руководство “россонери” на днях сделало запрос по трансферной стоимости игрока “фиалок”. “Фиорентина” готова рассмотреть вариант с продажей игрока, но лишь при условии компенсации, которая должна составить не менее 70 миллионов евро.

Несмотря на внушительную сумму компенсации, шансы “Милана” заполучить Энрике Кьезу расцениваются достаточно высоко. “Фиорентина” в свою очередь желает заполучит в свои ряды Лукаса Пакету, что может существенно упростить переговорный процесс между клубами.