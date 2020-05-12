Тимо Вернер может оказаться в Барселоне

Каталонская “Барселона”, несмотря на надвигающийся финансовый кризис, летом планирует во что бы то не стало подписать нового форварда в линию атаки клуба.

Помимо Лаутаро Мартинеса, об интересе к которому сообщалось ранее, руководство каталонского гранда рассматривает альтернативные варианты. Если сделка по аргентинскому форварду “Интера” не состоится, “Барселона” попытается договориться по переходу нападающего сборной Германии и “Лейпцига” Тимо Вернера.

По информации Mundo Deportivo, чтобы заполучить Вернера, “Барселона” готова пожертвовать правами на своего полузащитника Артура. Ранее сообщалось, что немецким форвардом интересуется английский “Ливерпуль”.