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Тимо Вернер может оказаться в Барселоне

Андрей ОгородникНет комментариев
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Тимо Вернер

Каталонская “Барселона”, несмотря на надвигающийся финансовый кризис, летом планирует во что бы то не стало подписать нового форварда в линию атаки клуба.

Помимо Лаутаро Мартинеса, об интересе к которому сообщалось ранее, руководство каталонского гранда рассматривает альтернативные варианты. Если сделка по аргентинскому форварду “Интера” не состоится, “Барселона” попытается договориться по переходу нападающего сборной Германии и “Лейпцига” Тимо Вернера.

По информации Mundo Deportivo, чтобы заполучить Вернера, “Барселона” готова пожертвовать правами на своего полузащитника Артура. Ранее сообщалось, что немецким форвардом интересуется английский “Ливерпуль”.

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Тэги: БарселонаЛейпцигТимо Вернер
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