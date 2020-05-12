Все игроки Десны получили отрицательные результаты тестов на коронавирус

Ещё один клуб украинской Премьер лиги приготовился к возобновлению тренировок.

Как сообщает телеканал Футбол, на днях проверку на COVID-19 прошли все игроки черниговской “Десны”. Все игроки и персонал сдали отрицательные тесты и готовы к возвращению на футбольное поле.

«Мы собрались чуть раньше, уже провели тестирование 56 человек – это футболисты и работники базы. Через трое суток получили результаты, что все здоровы. Тренируемся индивидуально, 40-50 минут в день. После результатов тестирования провели занятия в малых группах, без единоборств. Уже можем смело приступать к командным тренировкам» – подтвердил проверку главный тренер команды Александр Рябоконь.