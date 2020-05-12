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Футбол

Жан-Клер Тодибо может перейти в Лейпциг

Андрей ОгородникНет комментариев
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Жан-Клер Тодибо

Защитник каталонской “Барселоны” Жан-Клер Тодибо может остаться в чемпионат Германии на срок больше, чем сезон.

Успешная игра молодого защитника в составе “Шальке”, где он играет на правах аренды, привлекла к нему внимание “Лейпцига”. По информации немецкой прессы, в случае продажи Дайо Упамекано, на которого претендуют ведущие клубы Европы, именно на Тодибо будет сделана ставка немецким клубом.

Стоить отметить, что в борьбе за игрока “Лейпцигу” предстоит выдержать конкуренцию со стороны таких известных клубов, как: “Интер”, “Рома”, “Эвертон” и “Саутгемптон”. “Барселона” желает выручить от продажи игрока не менее 25 миллионов евро.

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Тэги: БарселонаЖан-Клер ТодибоЛейпциг
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