Жан-Клер Тодибо может перейти в Лейпциг

Защитник каталонской “Барселоны” Жан-Клер Тодибо может остаться в чемпионат Германии на срок больше, чем сезон.

Успешная игра молодого защитника в составе “Шальке”, где он играет на правах аренды, привлекла к нему внимание “Лейпцига”. По информации немецкой прессы, в случае продажи Дайо Упамекано, на которого претендуют ведущие клубы Европы, именно на Тодибо будет сделана ставка немецким клубом.

Стоить отметить, что в борьбе за игрока “Лейпцигу” предстоит выдержать конкуренцию со стороны таких известных клубов, как: “Интер”, “Рома”, “Эвертон” и “Саутгемптон”. “Барселона” желает выручить от продажи игрока не менее 25 миллионов евро.