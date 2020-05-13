Барселона выставила ценник на Усмана Дембеле

Французский талант каталонской “Барселоны” Усман Дембеле может покинуть клуб, так и не проявив себя.

Как сообщает Marca, руководство испанского гранда разочаровано игрой молодого полузащитника, который входит в число самых дорогостоящих трансферов клуба. Сообщается, что “Барселона” готова отпустить игрока за 60 миллионов евро уже ближайшим летом.

Напомним, в нынешнем сезоне Усман Дембеле в девять матчах за “Барселону” забил лишь один гол. Его контракт с клубом истекает через два года. Ранее об интересе к игроку сообщали со стороны “ПСЖ”.