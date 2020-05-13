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Футбол

Цыганык: Позиция играть все матчи в Киеве – деструктивная

Евгений НикитюкНет комментариев
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Ведущий “Профутболу” Игорь Цыганык высказался о вариантах доигрывания сезона УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Скорее всего доиграют чемпионат Украины в том формате, в котором он должен быть. Предложения о сокращены варианте доигрывания в Киеве, которые звучат от некоторых клубов – это все реалии, которые имеют право на жизнь. Разницы где играть без зрителей нет. Но это неверно. Любое предложение идет на пользу той или другой команде, поэтому я против этого. “Александрия” находится в сложной ситуации. Если она переедет в Киев, нужно будет искать, где жить. Для “Динамо” и “Шахтера” – это комфортно.

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Понимаю, что наши топовые футболисты не хотят ездить на автобусах, они хотят летать, но они должны понимать, что сейчас происходит в украинском футболе. Если мы сейчас сыграем в Киеве, то почему следующий чемпионат не провести здесь? Здесь достаточно стадионов, поставим камеры и сыграем. Это деструктивная позиция. Это будет плохой прецедент”, – заявил Цыганык в собственной программе.

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Источник: sportanalytic.com
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