Карпаты все же пройдут тест на коронавирус

Несмотря на заявления исполнительного директора львовский “Карпат” Ростислава Яцишина о нехватке денег и отказе проходить тесты на коронавирус, в последний момент руководство львовского клуба все же одумалось.

По последней информации, в клубе все же решили провести тестирование, которое запланировано на 15 мая. После получения результатов, игроки львовского клуба будут допущены до тренировок.

Напомним, львовские “Карпаты” является главным аутсайдером нынешнего сезона. К тому же клуб испытывает большие финансовые проблемы, также, по неподтвержденным данным, перед игроками клуба есть задолженность за последние месяцы.