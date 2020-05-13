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Футбол

Ливерпуль приблизился к трансферу венгерского диаманта

Андрей ОгородникНет комментариев
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Доминик Собослои

Один из главных талантов “Зальцбурга” Доминик Собослаи, которому предрекают славу его экс-партнеров по команде Садио Мане и Эрлинга Холанда, в скором времени может оказаться в чемпионате Англии.

Не по годам зрелая игра в исполнении 19-летнего вингера сборной Венгрии не осталась без внимания скаутов английского “Ливерпуля”. Как сообщает Tuttosport, лидер чемпионата Англии лидирует в борьбе за игрока и готов предложить за его трансфер 30 миллионов евро.

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Отметим, в нынешнем сезоне Доминик Собослаи является ключевым исполнителем “Зальцбурга”, на его счету 29 матчей во всех турнирах, четыре гола и девять результативных передач. Ранее к игроку приписывали интерес “Милана” и “Лацио”.

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Тэги: Доминик СобослаиЗальцбургЛиверпуль
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