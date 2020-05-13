Среда, 13 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболМякушко: Большинство футболистов играет не ради денег
Футбол

Мякушко: Большинство футболистов играет не ради денег

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Украинский хавбек “Алькоркона” Сергей Мякушко рассказал о возможном сокращении зарплат за пандемии коронавирус. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Скажется ли карантин на маленьких клубах, или колокольчик это для вас?
– Не знаю. Судя по всему, так, в дверь позвонили. Будет неприятно, если зарплаты сократят или что-то в этом плане.

Но я уверен, что большинство футболистов играет, потому что для них это – кайф. А не только через деньги или зарплаты. Никто любимое дело не оставит, – уверяет Мякушко.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

9 + семь =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Зозулю наградили медалью “За доблесть и верность” (ФОТО)

Цыганык: Позиция играть все матчи в Киеве – деструктивная

Смалійчук не имеет отношения к трансферу Лунина в “Реал”, – Рафаилов

Александр Тимчик
Тимчик оценил вероятность возвращения в Динамо

Николай Матвиенко
Арсенал все ещё рассчитывает подписать Матвиенко

Закрыть