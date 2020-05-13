Мякушко: Большинство футболистов играет не ради денег

Украинский хавбек “Алькоркона” Сергей Мякушко рассказал о возможном сокращении зарплат за пандемии коронавирус. Сообщает сайт EURO.com.ua
– Скажется ли карантин на маленьких клубах, или колокольчик это для вас?
– Не знаю. Судя по всему, так, в дверь позвонили. Будет неприятно, если зарплаты сократят или что-то в этом плане.
Но я уверен, что большинство футболистов играет, потому что для них это – кайф. А не только через деньги или зарплаты. Никто любимое дело не оставит, – уверяет Мякушко.
Источник: sportanalytic.com