Мякушко: Большинство футболистов играет не ради денег

Украинский хавбек “Алькоркона” Сергей Мякушко рассказал о возможном сокращении зарплат за пандемии коронавирус. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Скажется ли карантин на маленьких клубах, или колокольчик это для вас?

– Не знаю. Судя по всему, так, в дверь позвонили. Будет неприятно, если зарплаты сократят или что-то в этом плане.

Но я уверен, что большинство футболистов играет, потому что для них это – кайф. А не только через деньги или зарплаты. Никто любимое дело не оставит, – уверяет Мякушко.