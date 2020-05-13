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Футбол

Нойок вошел в символическую сборную 8 тура чемпионата Беларуси

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Нойок

Воспитанник донецкого “Шахтера” и экс-капитан молодежной сборной Украины Александр Нойок продолжает радовать своей игрой в составе “Динамо-Брест”.

В матче восьмого тура чемпионата Беларуси игрок вышел вместе с Артем Милевским в стартовом составе на матч против “Динамо” Минск. Связка украинцев помогла действующему чемпиону открыть счет в матче, на счету Нойка голевая передача.

Старания Нойка не остались без внимания со стороны белорусской прессы, которая внесла полузащитника в символическую сборную тура. Стоить отметить, что там нашлось место Гегаму Кадимяну, который немало поиграл в чемпионате Украины.

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Тэги: Александр НойокДинамо-БрестЧемпионат Беларуси
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