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Рангник выдвинул требования Милану

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ральф Рангник

Известный немецкий специалист Ральф Рангник, которого сватают на должность главного тренера “Милана”, назвал свои условия, при которых он согласиться возглавить “россонери”.

Как сообщает La Repubblica, 61-летний специалист затребовал в руководства “Милана” контракт сроком на пять лет, значительное омоложение состава до среднего возраста 22 года, а также бюджет на трансферы в размере 80 миллионов евро. Также немецкий специалист планирует привести в “Милан” до 20 своих людей, которые должны помочь ему вернуть былую славу.

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Напомним, ранее против назначения Рангника выступали легенды “Милана” Звонимир Бобан и Паоло Мальдини. В итоге хорватский экс-футболист уже покинул клуб, может также уйти и Мальдини.

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Тэги: ЛейпцигМиланРальф Рангник
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