Смалійчук не имеет отношения к трансферу Лунина в “Реал”, – Рафаилов

Бывший гендиректор “Зари” Сергей Рафаилов рассказал кандидата в президента УПЛ Олега Смалійчука и продажа вратаря Андрея Лунина. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Для меня было не понятно, как владелец “Карпат” поставил на должность вице-президента агента, который не сдал лицензию. Он мыслит как агент, а не как администратор клуба. Его задачей было найти, продать и заработать для себя.

Смалійчук продал для нас Лунина в “Реал”? Так пусть говорит, что угодно. Я встречался с ним на одном из конгрессов ФФУ. Мы сидели рядом, и он сказал, что может помочь нам продать Лунина. Но я знал 50 таких людей, которые говорили мне то же самое. Я им говорил, что лучше пусть помогут продать Чечера или Любеновича. Тогда я скажу, что они ТОП.

Все связывались с отцом Лунина. Это непростой человек, которая поймала за хвост жар-птицу и не хотела ее отпускать. Никакого отношения к трансферу Лунина между клубами Смалійчук не имел, но присутствовал с его отцом во время подписания личного контракта. Думаю, что он выступал там как переводчик. Письмо о предложении из “Реала” о покупке нам принес Шаблий”, – говорит Рафаилов в программе “Вацко Live”.клубе.