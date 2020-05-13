СМИ: Ковалец возглавил Черноморец

Одесский “Черноморец”, который испытывает большие проблемы с финансами, сумел пригласить на должность главного тренера достаточно известного специалиста.

По информации UA-Футбол, на днях Сергей Ковалец был представлен новым главным тренером одесского “Черноморца”. Условия соглашения, как и срок подписанного контракта с тренером не разглашаются.

Напомним, в связи с плохим финансовым состоянием клуба, в прошлом месяце ушел в отставку Остап Маркевич. Сергей Ковалец после зимнего ухода из “Оболонь-Бровар”, которая под его руководством претендовала на выход в УПЛ, последние месяцы был безработным.