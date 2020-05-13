Среда, 13 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболТимчик оценил вероятность возвращения в Динамо
Футбол

Тимчик оценил вероятность возвращения в Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Александр Тимчик

Воспитанник киевского “Динамо” Александр Тымчик, который здорово проявил себя выступает на правах аренды в составе луганской “Зари”, прокомментировал слухи о своем возвращении в клуб.

По словам игрока, он действительно обязан вернуться в “Динамо” по окончанию арендного соглашения, но вот перспективы будущего в клубе по прежнему туманны.

Да, многие говорят, что вернусь, все пишут “Леднев и Тымчик возвращаются”. Но со мной пока никто не связывался, ничего не говорили. У меня 30 июня заканчивается контракт с Зарей и я 100% возвращаюсь в Динамо. А как оно будет дальше, останусь я в клубе или нет – не знаю.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Александра Тимчика двадцать матчей в чемпионате Украины и две результативные передачи.

загрузка...
Тэги: Александр ТимчикДинамоЗаря
Написать комментарий

Добавить комментарий

8 − 7 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Николай Матвиенко
Арсенал все ещё рассчитывает подписать Матвиенко

Никита Шевченко
Заря зимой была близка к трансферу Никиты Шевченко

Ростислав Яцышин
Карпаты все же пройдут тест на коронавирус

Александр Нойок
Нойок вошел в символическую сборную 8 тура чемпионата Беларуси

Доминик Собослои
Ливерпуль приблизился к трансферу венгерского диаманта

Закрыть