Тимчик оценил вероятность возвращения в Динамо

Воспитанник киевского “Динамо” Александр Тымчик, который здорово проявил себя выступает на правах аренды в составе луганской “Зари”, прокомментировал слухи о своем возвращении в клуб.

По словам игрока, он действительно обязан вернуться в “Динамо” по окончанию арендного соглашения, но вот перспективы будущего в клубе по прежнему туманны.

Да, многие говорят, что вернусь, все пишут “Леднев и Тымчик возвращаются”. Но со мной пока никто не связывался, ничего не говорили. У меня 30 июня заканчивается контракт с Зарей и я 100% возвращаюсь в Динамо. А как оно будет дальше, останусь я в клубе или нет – не знаю.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Александра Тимчика двадцать матчей в чемпионате Украины и две результативные передачи.