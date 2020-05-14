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Футбол

Экс-сборник Украины: Покинул “Динамо” из-за Хацкевича

Евгений НикитюкНет комментариев
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Хавбек “Сивасспора” Сергей Рыбалка назвал истинную причину ухода из киевского “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Почему переехал в Турцию? У меня не сложились отношения с Хацкевичем. В последний день трансферного окна агент предложил поехать в “Сивасспор”. Я согласился, поскольку не хотел сидеть в дубле.

Сначала была аренда, а потом клуб выкупил контракт”, – говорит 30-летний украинец.

Контракт Рыбаки принадлежал “Динамо” с 2008-го по 2018-й годы.

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Источник: sportanalytic.com
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