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Футбол

ФИФА и УЕФА ведут расследование в отношении Павелко

Евгений НикитюкНет комментариев
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Президент УАФ Андрей Павелко стал объектом расследования двух главных структур мира. Сообщает сайт EURO.com.ua

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начали изучать дело ексдепутата Верховной Рады.

По информации Washington Post, причина заключается в том, что в 2017 году УАФ получила 4,5 млн евро на строительство академии, но до 2019 года эти деньги так и не были реализованы. Кроме того, полученная сумма теперь находится на трех счетах в разной валюте.

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Также УАФ дополнительно заняла 4 миллиона, хотя Павелко заявил, что это сумма от телеправ. Сроки завершения дела открыты.

Источник: sportanalytic.com
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