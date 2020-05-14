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Футбол

Кривцов: Мы с капитаном “Динамо” кумовья

Евгений НикитюкНет комментариев
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Защитник “Шахтера” Сергей Кривцов сказал, почему принял участие в проекте “Зарядка”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Это проводится для детей из сел, в которых нет возможности подключиться к интернету. Они смотрят уроки и упражнения по телевизору. Думаю, в данной ситуации это необходимо. Мы показали универсальные упражнения, без изысков и разворот “буквой зю”. Много людей присылали слова благодарности.

Совместное участие в с Сергеем Сидорчуком? Про футбол и противостояние “Шахтера” с “Динамо” мы с ним меньше всего говорим. Можем поделиться какими-то новостями, но не больше. Мы хорошие друзья и кумовья”, – сказал “горняк”.

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Добавим, что Кривцов и Сидорчук воспитанниками школы запорожского “Металлурга”.

Источник: sportanalytic.com
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