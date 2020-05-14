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Футбол

Рафаилов: В УПЛ действует прошахтарівське лобби

Евгений НикитюкНет комментариев
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Экс-гендиректор “Зари” Сергей Рафаилов оценил последнего президента УПЛ Томаса Гримма. Сообщает сайт EURO.com.ua

-Кто соберет владельцев клубов, чтобы они собрались поговорить?

– Есть телефон. Много Гримм собрал?
– Я был единственным, кто был против, а не воздержался против его андидатури. Я всем открыто говорил, что он будет приезжать в командировку. Так и было. Но лобби прошахтарівське решило, что надо так.

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– Гримм – прошахтарівське лобби?
– Да. А кто? Однозначно.

– А какой интерес был?
– Не знаю, у них спросите, – сказал Рафаилов в интервью “Вацко Live”.

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Источник: sportanalytic.com
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