Рафаилов: В УПЛ действует прошахтарівське лобби

Экс-гендиректор “Зари” Сергей Рафаилов оценил последнего президента УПЛ Томаса Гримма. Сообщает сайт EURO.com.ua

-Кто соберет владельцев клубов, чтобы они собрались поговорить?

– Есть телефон. Много Гримм собрал?

– Я был единственным, кто был против, а не воздержался против его андидатури. Я всем открыто говорил, что он будет приезжать в командировку. Так и было. Но лобби прошахтарівське решило, что надо так.

– Гримм – прошахтарівське лобби?

– Да. А кто? Однозначно.

– А какой интерес был?

– Не знаю, у них спросите, – сказал Рафаилов в интервью “Вацко Live”.

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