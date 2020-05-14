Рафаилов: Вернидуб выгорел у “Зари”

Бывший генеральный директор “Зари” Сергей Рафаилов объяснил прошлогоднее увольнение тренера команды Юрия Вернидуба. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Есть такая фраза, что человек “сгорел” на работе. А Вернидуб просто выгорел.

Когда у команды не было результатов, я с ним говорил и услышал такую фразу: “Мы же делаем все как всегда”. Мне стало понятно, что мы остановились. У Вернидуба появились какие-то страхи. Он перестал допускать нашего спортивного директора на тренировки. Вернидуб еще довольно молод, ему еще есть что доказывать и в белорусском, и в украинском футболе”, – говорит Рафаилов.

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