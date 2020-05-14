Талант “Динамо”: Перевод в дубль бьет по морали

Полузащитник “Динамо” Николай Шапаренко рассказал об отношениях с бывшим тренерским штабом киевлян. Сообщает сайт EURO.com.ua

Почему ты постоянно то в дубле, то в основе?

– Очень много хочется сказать, но не буду этого говорить. Так тренеры просто видят. У меня с Щелочным и Шацких вообще не было контакта. С ними вообще не говорил. С Хацкевичем общался. Он мне говорил, что нужно улучшить. Может, Лужный и Шацких на меня рассердились, не знаю почему, что они меня отправляли, то возвращали. Это очень трудно. Очень сильно бьет по морали. Я интервью вообще не давал, максимум клуба, и то раз на 3-й или 4-й. Много близких людей знают всю эту ситуацию. Я бы просто не хотел выносить ее в интернет.

– Что Хацкевич просил улучшить в твоей игре?

– Любил играть, когда он давал мне свободу действия. Тогда я себя чувствовал супер. Когда нужно было играть строго по позиции, то я просто стою без мяча. 20 минут матча прошло, а ты два раза мяча коснулся, теряешь скорость игры. Потом раз дали пас, второй, ты обрезался и пошла неуверенность. Хацкевич подсказывал, как лучше принять мяч, когда на тебя игрок бежит, как пробить. Подсказки важны по игре.

– Ты играл в основе против “Челси”, а затем перевели в дубль. Это психологически убивает?

– Тогда я приехал из сборной, а меня на третий день просто отправили в дубль. Можно сказать, отправили на два шага назад. Нужно заново доказывать и попадать в команду. Это очень трудно, – сказал 21-летний Шапаренко в программе “Трендець”.