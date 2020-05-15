АЕК приготовил Чигринскому новый контракт

Один из грандов греческого футбола “АЕК” готов продлить сотрудничество с опытнейшим украинским защитником Дмитрием Чигринским.

Как сообщает Gazzetta.gr, руководство клуба намерено встретиться с игроком, чтобы обсудить детали нового контракта. Ожидается, что Чигринскому будет предложено соглашение ещё на один год.

Стоить отметить, что сам Чигринский неоднократно заявлял о своем желании покинуть столичный клуб. В Греции игрок выступает с 2016 года, сыграв за это время 93 матча, забил три гола и сделал две результативные передачи.