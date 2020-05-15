Пятница, 15 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболАлександр Шевченко: Матчи УПЛ стали неинтересными
Футбол

Александр Шевченко: Матчи УПЛ стали неинтересными

Сергей СумскойНет комментариев
Добавлено

Кандидат в президенты Украинской Премьер-лиги Александр Шевченко сообщил, что главной проблемой украинского футбола является отсутствие болельщиков как на стадионе, так и у телеэкрана.

По его словам, украинцы не хотят смотреть футбол, так как игры стали неинтересными для зрителей.

«Наверное, сегодня в первой лиге Украины битвы больше, чем в премьер-лиге. Мне так кажется. Матчи УПЛ стали неинтересными. Нет упорства, интриги, соответствующих бойцовских качеств игроков. Уровень футбола сам по себе не может подняться», – приводит слова Шевченко Sport Arena.

Читайте также:  Артем Франков назвал имя следующего президента УПЛ

Напомним, ранее СМИ сообщали, что выборы президента УПЛ были перенесены на неопределенную дату.

загрузка...
Тэги: Александр ШевченкоУПЛ
Написать комментарий

Добавить комментарий

два + двенадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Украинский талант: Об интересе из Европы не слышал

“Шахтер” проведет спарринг перед матчем с “Динамо”

Ворскла
Ворскла вернулась к тренировкам после карантина

Андрей Воронин
Воронин готов работать в Черноморце, но есть преграды

Роман Яремчук
Гент начал искать замену Яремчуку

Закрыть