Александр Шевченко: Матчи УПЛ стали неинтересными

Кандидат в президенты Украинской Премьер-лиги Александр Шевченко сообщил, что главной проблемой украинского футбола является отсутствие болельщиков как на стадионе, так и у телеэкрана.

По его словам, украинцы не хотят смотреть футбол, так как игры стали неинтересными для зрителей.

«Наверное, сегодня в первой лиге Украины битвы больше, чем в премьер-лиге. Мне так кажется. Матчи УПЛ стали неинтересными. Нет упорства, интриги, соответствующих бойцовских качеств игроков. Уровень футбола сам по себе не может подняться», – приводит слова Шевченко Sport Arena.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что выборы президента УПЛ были перенесены на неопределенную дату.