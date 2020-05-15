Бавария отказалась от идеи приобретать Перишича

Несмотря на хорошую игру в исполнении Ивана Перишича в нынешнем сезоне, мюнхенская “Бавария”, за которую хорват играл на правах аренды, не станет приобретать его прав в миланского “Интера”.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, сегодня истекает срок арендного соглашения Перишича. “Бавария” имела возможность приобрести 31-летнего полузащитника за 20 миллионов евро, но руководство клуба отказалось от такой идеи.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Ивана Перишича 15 матчей в чемпионате Германии, четыре гола и четыре результативные передачи.