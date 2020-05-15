Экс-нападающий “Днепра”: Когда узнали, что я украинец, трансфер заблокировали

Форвард индонезийского “Слемана” Евгений Бохашвили был близок к переходу в “Ригу”. Сообщает сайт EURO.com.ua

– У Вас был отрезок в “Движения”. Тогда решиться на переход вам помог Мирон Маркевич? Можно сказать, что это был тот момент, когда Вы поняли, что игровая практика приоритетнее зарплаты?

– Я в “Движение” перешел, когда была не совсем удачная полоса. Поехал в Латвию и было у меня очень большое невезение. Прошел просмотр в ФК “Рига” и мне уже сказали, что будут подписывать, и я столкнулся с такими вещами, когда ничего не зависит от футболиста. Оказалось, что президент клуба не совсем положительно относится к украинцам, а он думал, что я грузин. У меня же фамилия Бохашвили. Когда прошел просмотр и они согласились подписывать, то позвонил агент и сказал, что клуб начал давать заднюю. Я не мог понять почему, ведь хорошо сыграл в товарищеских матчах, показал себя. Тренер сказал, что устроил его.

Тогда собрание должно было состояться в Дубае и у меня взяли паспорт, чтобы оформлять визу, но в последний момент меня кинули. Меня это очень сильно задело. Я туда поехал после травмы и вот так получилось. Тогда мне позвонил Григорий Петрович Козловский, рассказал о “Движение” и планы. Я тогда про клуб ничего не знал и Маркевич мне помог разобраться. И это был момент, когда я понял, что зарплата не имеет больше значения, – говорит Бохашвили.

Добавим, что президент “Риги” является российский магнат Сергей Ломакин.