Фиорентина интересуется Ковальцом?

Успешный сезон в исполнении Кирилла Ковальца в составе “Александрии не остался без внимания со стороны клубов европейских чемпионатов.

По информации FootBoom, сразу два клуба Серии А проявляют интерес к 26-летнему полузащитнику “Александрии”. Речь идет о “Фиорентине” и “Сампдории”, скауты которых следили за футболистом в матчах Лиги Европы.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Кирилла Ковальца 14 матчей в чемпионате Украины, шесть голов и четыре результативные передачи. Нынешний сезон является пока самым успешным в карьере экс-полузащитника молодежной сборной Украины.