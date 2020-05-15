Пятница, 15 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболГент начал искать замену Яремчуку
Футбол

Гент начал искать замену Яремчуку

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Роман Яремчук

Основной нападающий сборной Украины по футболу Роман Яремчук, может покинуть состав бельгийского “Гента” уже во время ближайшего летнего межсезонья.

По информации Voetbalprimeur.be, руководство “индейцев” уже смирилось с возможной потерей украинца и начало искать ему замену. Сообщается, что Яремчуком интересуется целый ряд европейских клубов, но кто именно итальянская пресса не сообщает.

Напомним, в нынешнем сезоне во всех турнирах за “Гент” Роман Яремчук провел 30 матчей, забил семнадцать голов и сделал четыре результативные передачи. Также на его счету пять голов в составе сборной Украины.

загрузка...
Тэги: ГентРоман ЯремчукСборная Украины
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 × 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Кирилл Ковалец
Фиорентина интересуется Ковальцом?

Арена Черноморец
В прошлом году Черноморцем интересовались иностранные инвесторы

Чигринский
АЕК приготовил Чигринскому новый контракт

Владимир Баенко
Ворскла продлила контракт с одним из своих лидеров обороны

Евгений Дикий
Стало известно, где клубы УПЛ доиграют сезон

Закрыть