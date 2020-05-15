Гент начал искать замену Яремчуку

Основной нападающий сборной Украины по футболу Роман Яремчук, может покинуть состав бельгийского “Гента” уже во время ближайшего летнего межсезонья.

По информации Voetbalprimeur.be, руководство “индейцев” уже смирилось с возможной потерей украинца и начало искать ему замену. Сообщается, что Яремчуком интересуется целый ряд европейских клубов, но кто именно итальянская пресса не сообщает.

Напомним, в нынешнем сезоне во всех турнирах за “Гент” Роман Яремчук провел 30 матчей, забил семнадцать голов и сделал четыре результативные передачи. Также на его счету пять голов в составе сборной Украины.