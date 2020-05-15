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Колос планирует приобрести права на таланта Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Евгений Смирный

Воспитанник киевского “Динамо” Евгений Смирный, который нынешний сезон проводит на правах аренды в составе коваливского “Колоса”, может стать полноправным игроком клуба.

По словам Смирного, руководство клуба удовлетворенно его выступлениями в составе “Колоса” и готово выкупить его права в “Динамо”.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету 21-летнего полузащитника 16 матчей в чемпионате Украины и пять результативных ударов. Он является лучшим бомбардиром своего клуба.

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“Колос” в своем дебютном сезону сумел финишировать в ТОП-6 команд чемпионата Украины по футболу.

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Тэги: ДинамоЕвгений СмирныйКолос
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