Колос планирует приобрести права на таланта Динамо

Воспитанник киевского “Динамо” Евгений Смирный, который нынешний сезон проводит на правах аренды в составе коваливского “Колоса”, может стать полноправным игроком клуба.

По словам Смирного, руководство клуба удовлетворенно его выступлениями в составе “Колоса” и готово выкупить его права в “Динамо”.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету 21-летнего полузащитника 16 матчей в чемпионате Украины и пять результативных ударов. Он является лучшим бомбардиром своего клуба.

“Колос” в своем дебютном сезону сумел финишировать в ТОП-6 команд чемпионата Украины по футболу.