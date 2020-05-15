Легендарный итальянский тренер поддержал строительство академии Руха

Строительство академии львовского “Руха”, которая обещает стать самой крупной в Украине, привлекло внимание легендарного итальянского тренера Марчелло Липпи.

Вчера, на официальном канале “Руха” в Ютубе, появились слова поддержки 72-летнего итальянского специалиста.

«Дорогой президент Козловский, хочу высказать свое восхищение чудесным проектом, который вы реализовали. Этот проект будет очень важен молодым украинцам. Успехов», – сказал Липпи.

Напомним, под руководством Марчелло Липпи “Ювентус” пять раз становился чемпионом Италии, выигрывал Лигу Чемпионов и межконтинентальный кубок. Сборная Италии под руководством тренера стала чемпионом мира 2006 года.