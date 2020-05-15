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Легендарный итальянский тренер поддержал строительство академии Руха

Андрей ОгородникНет комментариев
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Марчелло Липпи

Строительство академии львовского “Руха”, которая обещает стать самой крупной в Украине, привлекло внимание легендарного итальянского тренера Марчелло Липпи.

Вчера, на официальном канале “Руха” в Ютубе, появились слова поддержки 72-летнего итальянского специалиста.

«Дорогой президент Козловский, хочу высказать свое восхищение чудесным проектом, который вы реализовали. Этот проект будет очень важен молодым украинцам. Успехов», – сказал Липпи. 

Напомним, под руководством Марчелло Липпи “Ювентус” пять раз становился чемпионом Италии, выигрывал Лигу Чемпионов и межконтинентальный кубок. Сборная Италии под руководством тренера стала чемпионом мира 2006 года.

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Тэги: Григорий КозловскийМарчелло ЛиппиРух
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