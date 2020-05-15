Лидер “Зари”: Мной интересовались европейские клубы

Полузащитник “Зари” Богдан Леднєв рассказал о возвращении в “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Хацкевич подошел ко мне на собрании, конкретно сказал, что мне лучше уйти в аренду, чтобы практика была. Сказал, что мне нет смысла сидеть в дубле, по 6 голов за матч забивать. Он мне так говорил. Я понял, что в Киеве не будет шанса конкретного. Тем более, “Заря” – хороший клуб, считал, что это хороший шаг для меня.

– То есть в U-19, в U-21 футболист может забивать пачками по 20-30 голов за сезон, но это ничего не дает ему в плане первой команды?

– Не так конкретно, понятно, что это важно все. Просто конкретно у меня была ситуация, что главный тренер не особо рассчитывал на меня. Поэтому я решил уйти в аренду.

– Когда ты почувствовал, что тебя стали более серьезно рассматривать, как футболиста “Динамо” в будущем?

– Этой зимой. Мне кажется, что самое главное подтверждение, когда новый контракт дают футболисту. Я чувствовал это отношение. И игроки ждут меня, мне это приятно все. Болельщики постоянно пишут, что ждут меня в Киеве. Я хочу приехать в Киев и максимально помогать команде.

– В “Динамо” нет такой позиции, на которой ты играешь в “Заре”. Как ты видишь свою роль?

– Не скажу, что в “Динамо” нет такой позиции. Там есть выраженный игрок под нападающими – 10-й номер. Это та же позиция, на которой я в «Заре» играю.

– Когда ты выстрелил, заговорили о сборной, были какие-то другие предложения по трансферу или аренде с Европы?

– Мне говорили, что были предложения из достаточно хороших клубов, но я принял для себя решение, что хочу играть в “Динамо”. На агента выходили разные хорошие европейские клубы. Но я принял окончательное решение, как я хочу, – сказал Леднєв в программе “Трендець”.

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