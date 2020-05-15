Официально: Сергей Ковалец – главный тренер Черноморца

Несмотря на большие финансовые трудности в “Черноморце”, о чем в последнее время активно вещают отечественные СМИ, руководству клуба удалось пригласить достаточно известного по украинским меркам тренера.

Как сообщает официальный сайт “моряков”, главным тренером команды стал Сергей Ковалец, предыдущим местом работы которого была киевская “Оболонь-Бровар”. По неофициальным данным тренер подписал с клубом контракт сроком на три года.

Сообщается, что помогать Ковальцу в одесском клубе будет бывший тренер второй команды “Черноморца” Андрей Ущаповский. Остап Маркевич, который, напомним, работал ранее, покинул клуб в апреле, из-за финансовых проблем одесситов.