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Футбол

“Шахтер” продает Мораеса, новый тренер у “Черноморца”

Евгений НикитюкНет комментариев
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К вашему вниманию обзор трансферных новостей дня. Сообщает сайт EURO.com.ua

Нападающий “Шахтера” Жуниор Мораес может перебраться в Италию.

“Рома” начала переговоры о приобретении 33-летнего сборника Украины по требованию тренера Паулу Фонсеки. Вскоре ожидается официальное предложение.

"Шахтар" продає Мораеса, новий тренер у "Чорноморця"

Одесский “Черноморец” объявил о назначении нового главного тренера.

Им стал Сергей Ковалец, который начинал сезон во главе “Оболони-Бровар”. Подробности контракта не уточняются.

"Шахтар" продає Мораеса, новий тренер у "Чорноморця"

Его сын, полузащитник “Александрии” Кирилл Ковалец попал на прицел итальянских клубов.

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По данным “Футбол 24”, скауты с Апеннин следили за 26-летним украинцем в Лиге Европы.

"Шахтар" продає Мораеса, новий тренер у "Чорноморця"

Ведущий “Профутболу” Игорь Цыганык опроверг слухи об уходе хавбеков “Динамо”.

По его словам, Миккель Дуелунд и Виктор Цыганков никуда не уходят и остаются в команде на следующий сезон.

"Шахтар" продає Мораеса, новий тренер у "Чорноморця"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подтвердил, что хочет возглавить “Милан”.

Сейчас его мысли сконцентрированы на “сине-желтых”, но мечта о возвращении в стан “россонери” остается.

Источник: sportanalytic.com
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