“Шахтер” продает Мораеса, новый тренер у “Черноморца”

К вашему вниманию обзор трансферных новостей дня. Сообщает сайт EURO.com.ua
Нападающий “Шахтера” Жуниор Мораес может перебраться в Италию.
“Рома” начала переговоры о приобретении 33-летнего сборника Украины по требованию тренера Паулу Фонсеки. Вскоре ожидается официальное предложение.
Одесский “Черноморец” объявил о назначении нового главного тренера.
Им стал Сергей Ковалец, который начинал сезон во главе “Оболони-Бровар”. Подробности контракта не уточняются.
Его сын, полузащитник “Александрии” Кирилл Ковалец попал на прицел итальянских клубов.
По данным “Футбол 24”, скауты с Апеннин следили за 26-летним украинцем в Лиге Европы.
Ведущий “Профутболу” Игорь Цыганык опроверг слухи об уходе хавбеков “Динамо”.
По его словам, Миккель Дуелунд и Виктор Цыганков никуда не уходят и остаются в команде на следующий сезон.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подтвердил, что хочет возглавить “Милан”.
Сейчас его мысли сконцентрированы на “сине-желтых”, но мечта о возвращении в стан “россонери” остается.