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Футбол

“Шахтер” проведет спарринг перед матчем с “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Тренер “Шахтера” Луиш Каштру рассказал о возобновлении сезона УПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“В каком состоянии футболисты? Не все находятся на одном уровне готовности, но большой разницы нет. С самого начала карантина мы ежедневно наблюдали абсолютно за всеми игроками и прекрасно знаем, что они находятся в удовлетворительном состоянии, чтобы подготовиться к первому официальному матчу с “Динамо”. Надеемся сыграть этот поединок уже в конце мая.

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Ребята не в идеальных, но в хороших кондициях, чтобы отработать рестарт чемпионата. К поединку достаточно времени и мы планируем достойно показать себя. В воскресенье проведем игру между собой: две команды, состоящие из наших футболистов. А до встречи с “Динамо” планируем еще один тренировочный матч, чтобы ребята больше адаптировались к игре.

Сейчас очень важно пройти период адаптации футболистов, постараться научить их заново определенных вещей, напомнить точный тайминг прохода в зоны и передач. Психологически, технически, тактически мы будем себя показывать абсолютно достойно. Уверен, все эти факторы приведут нас на высокий уровень”, – сказал Каштру.

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Источник: sportanalytic.com
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