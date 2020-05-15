Стало известно, где клубы УПЛ доиграют сезон

Исполнительный директор украинской Премьер лиги Евгений Дикий поставил точку в обсуждениях формата доигровки сезона в элите чемпионата Украины.

Как уже сообщалось ранее, рабочим вариантом было доигрывать все матчи чемпионата в нескольких городах. Так, к примеру, первая шестерка должна была играть все матчи в Киеве, вторая в Днепре, или во Львове. Тем не менее, после того, как от такой идеи отказались многие клубы, было принято решение все матчи играть на домашних стадионах.

«Все клубы будут проводить матчи на своих стадионах. «Заря» буде принимать матчи в Запорожье. При этом клуб гарантирует, что все требования по безопасности матчей будут соблюдены. То же гарантировала «Александрия».

Клубы второй шестерки тоже будут выполнять все эти условия», – сказал Дикий.