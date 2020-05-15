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Футбол

В прошлом году Черноморцем интересовались иностранные инвесторы

Андрей ОгородникНет комментариев
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Арена Черноморец

Одесский “Черноморец”, который сейчас испытывает большие проблемы с финансами, в прошлом году имел все шансы сменить владельца и перейти во владение иностранных инвесторов.

По словах известного журналиста Михаила Спиваковского, который является уроженцем Одессы, состояться сделке помешали сильно высокие финансовые запросы владельцев клуба.

«В июне 2019-го в Одессу с конкретным предложением приехали зарубежные инвесторы. Очень дальнозарубежные инвесторы.

Как приехали, так и уехали, потому что только за стадион им была озвучена сумма, которая реально сопоставима с покупкой под ключ не топ-клуба, но одного из клубов европейских топ-лиг».

Напомним, сейчас стоит вопрос вообще о существовании “Черноморца”, который из-за проблем с финансами срезал своим игрокам зарплату до 10-15 тысяч гривен.

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Тэги: Михаил СпиваковскийТаТоТакеЧерноморец
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