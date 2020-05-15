Воронин готов работать в Черноморце, но есть преграды

Один из лучших форвардов в истории украинского футбола Андрей Воронин не спешит начинать свою тренерскую карьеру.

По словам игрока, низшие дивизионы Германии его не интересуют, а “Черноморец”, где он бы хотел поработать, не даст ему возможность сделать все, что он считает нужным для прогресса клуба.

Мне сейчас оставить семью с тремя детьми, чтобы тренировать третью или четвертую лигу Германии – не вижу в этом смысла. Если будет что-то интересное… Я бы с удовольствием в структуре клуба поработал. Кажется, мне это было бы интересно. Спортивным директором, менеджером.

Лицензия А у меня есть. Если взять «Черноморец», там у руля стоит Климов уже много лет. Если я приду в клуб, надо многое менять, а это вряд ли кто-то захочет

Напомним, вчера главным тренером одесского “Черноморца” был назначен Сергей Ковалец. “Моряки” идут в средине турнирной таблице чемпионата Украины среди команд Первой лиги.