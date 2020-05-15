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Футбол

Ворскла продлила контракт с одним из своих лидеров обороны

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владимир Баенко

Следом за соглашением с главным тренером команды и его штабом, руководство полтавской “Ворсклы” начало пересматривать действующие контракты своих игроков.

Как сообщает официальный сайт “Ворсклы”, новый контракт был подписан с защитником клуба Владимиром Баенко, который пополнил состав команды в августе прошлого года. Срок соглашения подписан на один сезон.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Владимира Баенко 15 матчей в чемпионате Украины, гол и результативная передача. Ранее контракт с “Ворсклой” продлил тренер Юрий Максимов.

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Тэги: Владимир БаенкоВорсклаконтракт
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