Ворскла продлила контракт с одним из своих лидеров обороны

Следом за соглашением с главным тренером команды и его штабом, руководство полтавской “Ворсклы” начало пересматривать действующие контракты своих игроков.

Как сообщает официальный сайт “Ворсклы”, новый контракт был подписан с защитником клуба Владимиром Баенко, который пополнил состав команды в августе прошлого года. Срок соглашения подписан на один сезон.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Владимира Баенко 15 матчей в чемпионате Украины, гол и результативная передача. Ранее контракт с “Ворсклой” продлил тренер Юрий Максимов.