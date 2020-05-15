Ворскла вернулась к тренировкам после карантина

Ещё один украинский клуб возобновил тренировки после почти двух месяцев пребывания на карантине.

Как сообщает официальный сайт полтавской “Ворсклы”, на днях все игроки клуба успешно прошли тестирование на COVID-19. К счастью, ни у футболистов, ни у тренеров и обслуживающего персонала опасное заболевание обнаружено не было. Сегодня “Ворскла” начала полноценный тренировочный процесс.

Напомним, ранее сообщалось, что полтавский клуб продлил контракт с главным тренером Юрием Максимовым и защитником Владимиром Баенко.