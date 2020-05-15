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Футбол

Ворскла вернулась к тренировкам после карантина

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ворскла

Ещё один украинский клуб возобновил тренировки после почти двух месяцев пребывания на карантине.

Как сообщает официальный сайт полтавской “Ворсклы”, на днях все игроки клуба успешно прошли тестирование на COVID-19. К счастью, ни у футболистов, ни у тренеров и обслуживающего персонала опасное заболевание обнаружено не было. Сегодня “Ворскла” начала полноценный тренировочный процесс.

Напомним, ранее сообщалось, что полтавский клуб продлил контракт с главным тренером Юрием Максимовым и защитником Владимиром Баенко.

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Тэги: Ворсклакарантинкоронавирус
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