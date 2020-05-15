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Футбол

Украинский талант: Об интересе из Европы не слышал

Евгений НикитюкНет комментариев
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Защитник “Зари” Александр Тимчик поделился планами на будущее. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Был к тебе интерес со стороны иностранных клубов? В каком чемпионате хотелось бы себя попробовать?
– Не было. По крайней мере, мне об этом никто не говорил.

В карьере нужно идти постепенно. Сначала в Бельгии, например, а потом уже куда-то выше. Например, тот же Руслан Малиновский очень сильно раскрылся в Бельгии. Сейчас его купила “Аталанта”. Я считаю, он один из лучших у них в центре поля, – говорит 23-летний украинец.

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Напомним, контракт Тимчика принадлежит “Динамо”.

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Источник: sportanalytic.com
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