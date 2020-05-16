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Футбол

Бразильский хавбек: Я не мог покинуть “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Полузащитник “Палмейраса” Дуду рассказал об отъезде из Украины. Сообщает сайт EURO.com.ua

“В 2015 году “Коринтианс” сделал для меня визу, чтобы я мог поехать с командой в США, но у меня не было денег, чтобы заплатить “Динамо” за расторжение контракта. Похожая ситуация была и с “Сан-Паулу”. Я был в отчаянии, ведь хотел что-то изменить.

Тогда спортивный директор “Палмейрас” сказал мне, что клуб может выкупить меня у киевлян. Еще он сказал, что в их команде я смогу стать отличным игроком и попасть в сборную. Сейчас у меня все хорошо, я люблю фанатов и сотрудников, которые работают в клубе. Нет необходимости портить историю и переходить к конкуренту. Мы профессионалы и должны делать то, что необходимо, но сейчас мне это не нужно”, – говорит 28-летний бразилец.

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Напомним, Дуду выиграл с “зелеными” чемпионство Бразилии и определялся лучшим игроком чемпионата.

Источник: sportanalytic.com
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