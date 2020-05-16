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Футбол

Бундеслига. 26 тур. “Боруссия” Д уничтожил “Шальке” в посткарантинному дерби

Евгений НикитюкНет комментариев
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После долгого перерыва Бундеслига первой возобновила сезон. Сообщает сайт EURO.com.ua

Дортмундская “Боруссия” взяла верх в рурском дерби над “Шальке”, забив четыре безответных мяча. “Лейпциг” потери очки с “Фрайбургом”, а “Герта” разгромная победила “Хоффенхайм”.

Еврокубковый соперник “Шахтера” “Вольфбсург” вырвал три очка взитягу против “Аугсбурга”.

Чемпионат Германии
26 тур

“Аугсбург” – “Вольфсбург” – 1:1
Голы: Єдвай, 54 – Штеффен, 43, Гінчек, 90+1

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“Боруссия” Д – “Шальке” – 4:0
Голы: Холанд, 29, Геррейро, 45, 63, Азар, 48

“Дюссельдорф” – “Падерборн” – 0:0

“Хоффенхайм” – “Герта” – 0:3
Голы: Акпогума, 58 (аг), Іьішевіч, 60, Кунья, 74

“Лейпциг” – “Фрайбург” – 1:1
Голы: Поульсен, 77 – Гульде, 34

Источник: sportanalytic.com
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