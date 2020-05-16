Денисов: Ахметов не вмешивается в работу каналов “Футбол”

Директор телеканалов “Футбол” Александр Денисов рассказал о запуске клубного канала “Шахтера”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Это хорошо, что клуб создал свой ресурс. “Шахтер” генерирует очень много контента, много событий под контент. Его нужно упаковывать и где-то размещать. Им точно нужен ресурс, кроме Youtube или социальных сетей. “Шахтер” больше всех команд УПЛ реализует какие-то идеи в проекты, как Shakhtar Social. Это построено в том числе и под накопление лояльной аудитории, увеличение армии поклонников клуба. Клубное ТВ – это правильный стратегический шаг, чтобы размещать там контент и завоевывать себе аудиторию. Клубное ТВ во всем мире построено во мерчендайзинг, повышение продаж футболок в той же Азии, на Востоке. “Шахтер” должен куда-то туда двигаться со временем. На мир, не останавливаться на Украине. Амбиции такие у клуба есть, это правильный шаг.

Каналы “Футбол” – это бизнес, это каналы о различные европейские и мировые турниры, о разных клубах. Новости состоят из зарубежного блока, украинских новостей, Первой лиги и тому подобное. Не может быть на канале всего того, что хотелось бы реализовать футбольному клубу “Шахтер”.

Мы из одной экосистемы “СКМ”, поэтому любой, кто хочет покритиковать, может сказать, что они за одно. Не хочу ничего слышать. ТВ – это органика, каждое слово в каждую секунду. Претензии были в том числе и у Сергея Палкина – не так осветили, не так показали. Это нормальная история. Не бывает такого, что ты всем нравишься, какой-то сюжет, программа. Но так могут сказать все 12 клубов УПЛ о нас, нет ни одного удовлетворенного полностью, хотя в какой-то момент каждый был благодарен нам за какой-то показ, трансляцию, сюжет.

У нас единственный владелец “Шахтера” и канала. К счастью, он никогда не вмешивается в работу телеканала. Это человек настолько корректна, что он никогда не перейдет какие-то границы, черту. Мы можем поспорить с Палкиным, но и он очень корректный человек, который никогда не уходит в эмоции”, – сказал Денисов в программе “Бомбардир”.

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