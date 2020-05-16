Суббота, 16 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболДенисов: Ахметов не вмешивается в работу каналов “Футбол”
Футбол

Денисов: Ахметов не вмешивается в работу каналов “Футбол”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Директор телеканалов “Футбол” Александр Денисов рассказал о запуске клубного канала “Шахтера”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Это хорошо, что клуб создал свой ресурс. “Шахтер” генерирует очень много контента, много событий под контент. Его нужно упаковывать и где-то размещать. Им точно нужен ресурс, кроме Youtube или социальных сетей. “Шахтер” больше всех команд УПЛ реализует какие-то идеи в проекты, как Shakhtar Social. Это построено в том числе и под накопление лояльной аудитории, увеличение армии поклонников клуба. Клубное ТВ – это правильный стратегический шаг, чтобы размещать там контент и завоевывать себе аудиторию. Клубное ТВ во всем мире построено во мерчендайзинг, повышение продаж футболок в той же Азии, на Востоке. “Шахтер” должен куда-то туда двигаться со временем. На мир, не останавливаться на Украине. Амбиции такие у клуба есть, это правильный шаг.

Читайте также:  "Карпаты" остались без коуча

Каналы “Футбол” – это бизнес, это каналы о различные европейские и мировые турниры, о разных клубах. Новости состоят из зарубежного блока, украинских новостей, Первой лиги и тому подобное. Не может быть на канале всего того, что хотелось бы реализовать футбольному клубу “Шахтер”.

Мы из одной экосистемы “СКМ”, поэтому любой, кто хочет покритиковать, может сказать, что они за одно. Не хочу ничего слышать. ТВ – это органика, каждое слово в каждую секунду. Претензии были в том числе и у Сергея Палкина – не так осветили, не так показали. Это нормальная история. Не бывает такого, что ты всем нравишься, какой-то сюжет, программа. Но так могут сказать все 12 клубов УПЛ о нас, нет ни одного удовлетворенного полностью, хотя в какой-то момент каждый был благодарен нам за какой-то показ, трансляцию, сюжет.

Читайте также:  Экс-лидер "Динамо" получил второй шанс в Европе

У нас единственный владелец “Шахтера” и канала. К счастью, он никогда не вмешивается в работу телеканала. Это человек настолько корректна, что он никогда не перейдет какие-то границы, черту. Мы можем поспорить с Палкиным, но и он очень корректный человек, который никогда не уходит в эмоции”, – сказал Денисов в программе “Бомбардир”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Телеканал “Шахтера” начал вещание

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Бундеслига. 26 тур. “Боруссия” Д уничтожил “Шальке” в посткарантинному дерби

Бразильский хавбек: Я не мог покинуть “Динамо”

Леднєв посоветовал “Динамо” двух тренеров

Легионер “Динамо” сватает Миколенко в Европу

СК Днепр-1
Все игроки СК Днепр-1 сдали отрицательные тесты на коронавирус

Закрыть