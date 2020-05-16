Эксперт: Фаворита в битве за серебро УПЛ нет

Футбольный специалист Александр Сопко рассказал о возобновлении чемпионата Украины. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Кто, на ваш взгляд, фаворит в серебряной гонке чемпионата в борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов?

– Мне кажется, после такого перерыва, который переживут команды, фаворита в этой гонке не будет. Здесь на первый план выйдет фактор того, кто быстрее наберет форму. Первые игры это покажут. Думаю, что очки будут набирать те, кто сделает ставку на физику, высокую скорость, ведь игровые кондиции быстро восстановить не получится. Команды, которые отдают предпочтение более комбинационному футболу, набирать форму будут дольше. Поэтому в плане результатов могут быть сюрпризы и неожиданные итоги матчей.

– Уровень чемпионата будет еще ниже, чем был осенью?

– Безусловно. Но сейчас на первом плане не зрелищность, а техническая возможность доиграть чемпионат, чтобы справедливо определить еврокубковые места. Уровень чемпионата упадет не только в Украине, это коснется всех стран. Мы увидим неожиданные результаты во многих чемпионатах. Однако я надеюсь, что все эти недостатки компенсируются желанием футболистов, которые соскучились по футболу и будут пытаться. Думаю, интерес со стороны зрителей к чемпионату даже вырастет, потому что болельщики изголодались по футболу и одним белорусским чемпионатом их аппетит не насытишь, – говорит Сопко.

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