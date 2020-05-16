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Футбол

Леднєв посоветовал “Динамо” двух тренеров

Евгений НикитюкНет комментариев
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Хавбек “Зари” Богдан Леднєв говорит, что наставники молодежных команд “Динамо” заслужили повышение. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Юрий Мороз и Игорь Костюка – квалифицированные тренеры, которые реально могли бы возглавить первую команду. Можно было бы попробовать. Из этого могло бы что-то получиться.

Думаю, им надо было бы немного привыкнуть к этому. Тренеры тоже проходят период адаптации из юношеского во взрослый футбол, как и футболисты”, – сказал талант в программе “Трендець”.

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Напомним, летом Леднєв должен вернуться в “Динамо”.

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Источник: sportanalytic.com
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