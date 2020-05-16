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Футбол

Легионер “Динамо” сватает Миколенко в Европу

Евгений НикитюкНет комментариев
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Вингер “Динамо” Карлос де Пена рассказал о одноклубника Виталия Миколенко. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Во время карантина я видел некоторых ребят, ведь мы тренировались в маленьких группах. Сначала в моей группе были Дуелунд, Вербіч и Пиварич, но уже через неделю я тренировался с Дуелундом, Каргбо, Солем, Кадірі и Русиным. То есть, я видел некоторых ребят. За кем соскучился больше всего? Если выбирать одного, то это Миколенко.

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– Какой потенциал у Миколенко и где он может играть во время своей карьеры?
– Я думаю, он сможет играть в любой европейской лиге. Он – молодой игрок, готовый физически и является хорошим левым защитником. Он сильный и быстрый. Он легко может играть в Англии, Испании или Италии. Я думаю, он перейдет в одну из команд из этих стран. Миколенко – очень хороший парень, я чувствую себя прекрасно, когда играю с ним. У нас с Виталием хорошие отношения, и я надеюсь, он будет играть в лучших лигах. Думаю, это произойдет уже скоро, – заявил 28-летний уругваец на Youtube-канале “Динамо”.

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Источник: sportanalytic.com
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