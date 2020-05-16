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Футбол

Стало известно, когда зрителям разрешать посещать футбольные матчи

Андрей ОгородникНет комментариев
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УПЛ

Несмотря на то, что уже через неделю есть шанс, что большой украинский футбол вернется на экраны, в живую понаблюдать за игрой миллионов зрители смогут ещё не скоро.

Как сообщает Футбол News, в планах руководителей украинского футбола проводить матчи без зрителей, как минимум до сентября. Все будет сильно зависеть от эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране.

Напомним, чемпионат Украины среди команд Премьер лиги должен возобновится 30 мая. Все поединки будут проходить без зрителей. Все футболисты, тренеры и персонал в обязательном порядке должны будут регулярно проходить тестирование.

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