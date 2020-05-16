Воронин сказал, почему не раскрылся в “Ливерпуле”

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин – о неудачный отрезок в “Ливерпуле”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Англия – не мой чемпионат. Возможно, в каких-то моментах я себя неправильно повел. Самым трудным в “Ливерпуле” для меня была ротация Рафаэля Бенитеса. Он крутил состав, как хотел. Если взять за именами игроков, которые играли тогда в “Ливерпуле”, то они, наверное, сильнее, чем нынешние. Я вышел в составе, забил гол, а не следующую игру даже в заявку не попал. Пусть, если бы мне было 20 или 22 года. А я в Леверкузене играл в основе и после чемпионата мира пришел. Но я все равно виноватым оказался.

“Жил в поселке с одними испанцами. Вместе отмечали Новый год. Рядом жил Пепе Рейна, Фернандо Торрес, Фабио Аурелио и Хаби Алонсо. Повезло мне с домом”, – заявил Воронин канала “Миля”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-форвард сборной Украины: Мои ближайшие друзья живут в Москве