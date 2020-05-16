Украинский легионер рассказал, как его занесло в Индонезию

Нападающий индонезийского клуба “ПСС Слеман” Евгений Бохашвили открыл подробности переезда. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Как появился вариант перехода в столь экзотический чемпионат?

– Я бы сюда, наверное, никогда не попал, если бы не сделал операцию на паховых кольцах. Перед Индонезией я играл в “Минске”. Тоже я бы сказал, что довольно удачный сезон. Команда шла в середине таблицы. У них был форвард, которым они были недовольны. Я пришел в команду, а второй круг уже началось, поэтому мне надо было быстро влиться в коллектив. Я там за 12 матчей забил пять голов. Был хороший сезон. И только в последней игре: было довольно холодно и мы на снегу играли, скользко было. Потянул пах, обследовался. Доктор в Минске сказал, что месяц отдохнуть и все будет нормально.

Мне предложили новый контракт, но я не подписывал пока был в отпуске. Думал, что после выхода будем договариваться. В отпуске я начал индивидуально тренироваться и почувствовал боль. Я обследовался еще раз и приняли решение, что мне надо делать операцию на паховых кольцах. Через это они уже менее охотно вели переговоры, предложили худшие финансовые условия. Я отказался туда ехать, решил сделать операцию. Дальше был выбор: оставаться в Украине и ждать, когда откроется трансферное окно. Думаю, что до лета я бы никуда не перешел, потому что операцию сделал в феврале. Позвонил агент из Индонезии и сказал, что чемпионат там начинается в мае, а не в марте, как у нас. Он сказал, что вряд ли кто меня возьмет с травмой, а в варианте с Индонезией это не будет проблемой, потому что я смогу восстановиться за пару месяцев. Сказал, что я смогу отыграть год и если что-то не понравится, то поеду в другую команду. Я подумал, что главное – игровая практика после травмы, – говорит Бохашвили.