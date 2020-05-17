“Динамо” заблокировало переход хавбека в “Тоттенхэм”

Экс-полузащитник “Динамо” Йерко Леко говорит, что в свое время мог оказаться в АПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Киев – это особая среда. Для Игоря Суркиса важны большие имена. Если бы я решил уйти, он бы хотел, чтобы моим новым клубом стал “Интер” или что-то вроде этого. Помню, что я уже практически обо всем договорился с “Тоттенхэмом”, однако затем президент “Динамо сказал, что это не очень сильный клуб для меня.

Тогда “шпоры” еще не были той командой, что сегодня. В итоге я узнал обо всем в самом конце. Если бы это случилось раньше, я бы решил этот вопрос с помощью инцидента на тренировке, и тогда клуб должен меня отпустить”, – заявил хорват.