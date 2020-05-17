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Футбол

“Динамо” заблокировало переход хавбека в “Тоттенхэм”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Экс-полузащитник “Динамо” Йерко Леко говорит, что в свое время мог оказаться в АПЛ. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Киев – это особая среда. Для Игоря Суркиса важны большие имена. Если бы я решил уйти, он бы хотел, чтобы моим новым клубом стал “Интер” или что-то вроде этого. Помню, что я уже практически обо всем договорился с “Тоттенхэмом”, однако затем президент “Динамо сказал, что это не очень сильный клуб для меня.

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Тогда “шпоры” еще не были той командой, что сегодня. В итоге я узнал обо всем в самом конце. Если бы это случилось раньше, я бы решил этот вопрос с помощью инцидента на тренировке, и тогда клуб должен меня отпустить”, – заявил хорват.

Источник: sportanalytic.com
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