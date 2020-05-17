Милевский: Буду возвращаться в Киев

Форвард “Динамо-Брест” Артем Милевский поделился планами на будущее. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Думаю уже о том, что будет дальше. У меня с “Брестом” контракт до декабря. Что будет здесь, как будет в дальнейшем, продолжат меня или не продлят еще на год – буду разговаривать в ближайшее время. Через 4-6 месяцев будумо что-то думать. Если будут силы, может, стоит еще год-полтора попилити.

Но все равно, кажется, нужно будет возвращаться в Киев. Даже по работе, по Youtube-канала. Там много подвязок, много людей, с которыми можно работать. Скорее всего, буду возвращаться в Киев, хотя я родился в Минске и сейчас очень хорошо себя чувствую в Бресте. Но, наверное, провожу последние годы, что остались в футболе”, – сказал Артем на собственном канале “Миля”.

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