Воскресенье, 17 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболМилевский: Буду возвращаться в Киев
Футбол

Милевский: Буду возвращаться в Киев

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Форвард “Динамо-Брест” Артем Милевский поделился планами на будущее. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Думаю уже о том, что будет дальше. У меня с “Брестом” контракт до декабря. Что будет здесь, как будет в дальнейшем, продолжат меня или не продлят еще на год – буду разговаривать в ближайшее время. Через 4-6 месяцев будумо что-то думать. Если будут силы, может, стоит еще год-полтора попилити.

Читайте также:  Кубок Испании. "Хетафе" победил "Валенсию" в первом четвертьфинале

Но все равно, кажется, нужно будет возвращаться в Киев. Даже по работе, по Youtube-канала. Там много подвязок, много людей, с которыми можно работать. Скорее всего, буду возвращаться в Киев, хотя я родился в Минске и сейчас очень хорошо себя чувствую в Бресте. Но, наверное, провожу последние годы, что остались в футболе”, – сказал Артем на собственном канале “Миля”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Милевский: Долго ждал вызова от Шевченко

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

11 − 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Эксперт: Фаворита в битве за серебро УПЛ нет

Денисов: Ахметов не вмешивается в работу каналов “Футбол”

Бундеслига. 26 тур. “Боруссия” Д уничтожил “Шальке” в посткарантинному дерби

Бразильский хавбек: Я не мог покинуть “Динамо”

Леднєв посоветовал “Динамо” двух тренеров

Закрыть