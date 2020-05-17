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Футбол

Переговоры по переходу Соболя находятся на финальном этапе

Андрей ОгородникНет комментариев
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Эдуард Соболь

Защитник сборной Украины и донецкого “Шахтера” Эдуард Соболь в ближайшее время подпишет полноценный контракт с грандом чемпионата Бельгии – “Брюгге”.

По информации zbirna.com, новоиспеченный чемпион Бельгии близок к подписанию полноценного контракта с защитником. Переговоры с “Шахтером” находятся на финальном этапе.

Отметим, нынешний сезон Эдуард Соболь проводит в “Брюгге” на правах аренды. Его клуб досрочно был признан чемпионом Бельгии. По неофициальным данным “Шахтер” может заработать на трансфере игрока около четырех миллионов евро.

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Тэги: БрюггеШахтерЭдуард Соболь
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